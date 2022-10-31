В Воронеже пенсионер несколько дней брал кредиты и переводил деньги мошенникам - всего около миллиона

За 30 октября в полицию на действия дистанционных мошенников обратились шесть жителей Воронежской области, в общей сложности они лишились более 1,8 млн рублей.

62-летнего воронежца развели по стандартной схеме. С 21 по 28 октября он действовал по инструкции мошенников, сам того не подозревая.

Сначала позвонил "сотрудник службы безопасности банка". И напугал мужчину, что на него несколько раз пытались оформить кредит. Чтобы предотвратить несанкционированные действия, звонивший убедил потерпевшего самому взять кредиты и перевести все деньги на «безопасный счет». Так пенсионер и поступил. В течении недели он оформлял кредиты в разных банках, обналичивал средства и переводил их частями на расчетные счета мошенникам. Когда общая сумма достигла 963 000 рублей, потерпевшему больше не звонили. И только тогда он понял, что его обманули.