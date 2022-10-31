В Воронежской области за год на 6% выросло число преступлений

В Воронежской области с начала 2022 года (январь-сентябрь) в сравнении с прошлым произошел рост количества преступлений. На 10 тысяч жителей приходится 103 преступления (это на 6% выше прошлогоднего показателя), говорит статистика МВД.

Тем временем, прокуратура Воронежской области подвела итоги надзора за розыском лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда за 10 месяцев текущего года. С января 2022-го разыскивалось 506 преступников. Из общего числа скрывшихся лиц уклонялись от суда 160 человек, остальные - от органов предварительного расследования.

Сотрудники полиции поймали 241 преступника, в том числе 61 - из объявленных в розыск в прошлые годы. Не разыскали 262 человек, в том числе 12 объявлены в розыск за совершение убийств, 99 - краж и мошенничеств, 26 – грабежей и разбойных нападений.