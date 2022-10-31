Воронежским автомобилистам напомнили, что надо «переобуться»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

31 октября в Воронеже пошел первый снег. Ожидается гололедица. В связи с этим Госавтоинспекция напомнила водителям о внимательности и осторожности на дорогах. Сотрудники ГИБДД советуют автовладельцам поменять летнюю резину на зимнюю, это позволит водителям уверенно справляться с дорожными ситуациями, связанными с неблагоприятными погодными условиями, и сократить количество ДТП.

Необходимо соблюдать скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над управлением автомобилем на скользкой дороге. Особую осторожность следует проявить при проезде эстакад и мостов, так как именно в этих местах наиболее вероятно образование наледи. Также ледяной накат часто образуется в местах остановок.

Сложные погодные условия требуют повышенной осторожности и от пешеходов, особенно при переходе проезжей части, потому что на зимней дороге тормозной и остановочный путь транспорта возрастает. Не пренебрегайте также одеждой со светоотражающими элементами, особенно это касается детей.