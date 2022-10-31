Воронежский скалолаз взял серебро на международных соревнованиях

Арсений Богомолов. Фото: cspsk-vrn.ru

В Тюмени проходят открытые всероссийские соревнования по скалолазанию. В них участвуют 126 спортсменов из России, Азербайджана и Беларуси. Воронежский спортсмен Арсений Богомолов на этом турнире завоевал серебро.

- В квалификации наш спортсмен показал седьмое время – 5,911 секунды. В 1/8 финала его соперник сделал фальстарт, так что Богомолов без особых усилий прошел в четвертьфинал. Там ему противостоял хозяин скалодрома Пётр Земляков. По ходу дистанции он допустил ошибку, и Арсений попал в полуфинал с результатом 5,743 секунды. Здесь воронежец пробежал быстрее тюменца Сергея Рукина, показав время 5,607. За золото наш спортсмен боролся с чемпионом России и обладателю Кубка страны москвичом Львом Рудацким. Он в итог и одержал победу, опередив воронежца на 0,164 секунды, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Ранее на этом турнире еще один воронежский скалолаз Дмитрий Попов занял девятое месте в трудности. 31 октября спортсмены разыгрывают медали в боулдеринге — прохождении коротких, но очень сложных трасс. Здесь за медали поборется воронежский спортсмен Сергей Лужецкий. Он, кстати, пробился в финал с лучшим результатом.