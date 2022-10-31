В Воронежской области 13 инвалидам доплатили по 30 тыс руб компенсации стоимости проезда к месту лечения

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Калачеевском районе инвалидам не доплачивали нужный размер компенсации к месту лечения. Нарушения вскрылись после проверки прокуратуры.

- 13 инвалидам I группы выплачивался не соответствующий установленному законом размер денежной компенсации стоимости проезда к месту лечения в Воронеж и обратно. Недоплата каждому из обратившихся за помощью в прокуратуру граждан только за последний год составила более 30 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре Воронежской области. - Руководителя управления социальной защиты населения Калачеевского района обязали устранить нарушения закона. В итоге инвалидам произведен перерасчет и выплачены соответствующие компенсационные суммы. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.