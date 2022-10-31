Из-за аварии на теплотрассе замерзают несколько воронежских домов

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Жильцы нескольких домов на улице Ворошилова в Воронеже до сих пор не получили отопления. Как рассказал нам читатель из дома №6, отопление пропало через несколько дней после пуска тепла – на теплотрассе возникла авария. С того момента батареи не греют уже больше 10 дней. Вдобавок ко всему, выяснилось, что участок трубы бесхозный, рассказали жильцам в УК.

Как пояснили «Комсомолке» в управе Ленинского района, сроки устранения аварии затянулись из-за того, что рабочие теплоснабжающей организации не могли точно определить место протечки. Для этого потребовалась помощь специалистов с «прослушивающим» аварийные участки оборудованием.

В бижайшее время аварийные бригады приступят к работе.