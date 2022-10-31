В Воронежской области на 6,5% снизилась заболеваемость ОРВИ

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

На прошлой неделе в Воронежской области к врачам с признаками ОРВИ обратились 10883 человек. Из них 5791 – дети до 14 лет. Заболеваемость по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 6,5%.

Результаты исследований материала от больных с клиникой ОРВИ показывают, что заболевание негриппозные респираторные вирусы (риновирусы, вирусы парагриппа, РС- вирусы и другие). Вирусов гриппа не обнаружено.

Тем временем в области продолжается прививочная кампания против гриппа. По состоянию на 31 октября прививки получили более 30% населения области, осложнений после иммунизации у привитых не зарегистрировано.

В управлении Роспотребнадзора по области напомнили, что за счет средств федерального бюджетав регион поступила вторая партия вакцины «Совигрипп» для взрослого населения, что составляет 100% от запланированного количества. Сейчас вакцина распределяется по бюджетным учреждениям здравоохранения области, где организована иммунизация населения.