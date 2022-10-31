Житель Воронежской области два месяца оплачивал покупки картой друга

Друзья познаются в беде и попойке.

50-летний житель Новой Усмани пришел в полицию, чтобы разыскали его 120 тысяч рублей, неведомым образом испарившиеся с банковского счета.

Оперативники подключили технические ресурсы и выяснили, что банковской картой регулярно платили в магазинах. А уж отследить по записям видеокамер, кто в определенное время прикладывал карту к кассовым теминалам, не составило труда.

Оказалось, средствами потерпевшего пользовался его 50-летний знакомый. Они часто вместе выпивали, и после одного из застолий «товарищ», воспользовавшись беспомощным состоянием потерпешего, вытащил у уснувшего из его портмоне банковскую карту. И в течение двух месяцев оплачивал ею покупки в магазинах, пока тот не обнаружил пропажу.

За кражу фигуранту грозит до шести лет заключения.