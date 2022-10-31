Детская больница в Тамбове получила новое медицинское оборудование

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АО «Сбербанк Лизинг» и Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тамбовская областная детская клиническая больница» заключили договор лизинга на общую сумму более 300 млн рублей

Всего в рамках договора поставлено 209 единиц новейшего медицинского оборудования, среди которых широкоапертурный магнитно-резонансный томограф последнего поколения (адаптирован для работы с детьми и беременными женщинами); инкубаторы интенсивной терапии для максимального развивающего ухода для новорожденных; аппараты ИВЛ, позволяющие проводить протективную вентиляцию легких; электрокардиографы с высокой точностью расшифровки и другое оборудование.

Наталия Цайтлер, председатель Центрально-Черноземного ПАО Сбербанк:

«Несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию и возникшие логистические вопросы, проектной команде удалось выполнить все обязательства перед нашим клиентом, с которым выстроена эффективная и комплексная работа по развитию системы здравоохранения. Сегодня в десяти медучреждениях Тамбовской области уже действует телемедицинская платформа Сбера, в пяти — система голосового заполнения медицинской документации с помощью технологии распознавания речи».

Вячеслав Спиров, генеральный директор АО «Сбербанк Лизинг»:

«Это сотрудничество имеет для нас особое значение — в первую очередь, в силу своей социальной направленности. В текущих условиях мы смогли обеспечить оснащение больницы оборудованием самого высокого класса, которое поможет вывести на новый уровень диагностику и лечение».