Философский «Винни-Пух» напоил воронежцев чаем

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

14 мешков настоящих опилок и всеми любимые с детства герои. «Винни Пуха» привез на Маршакфест из Санкт-Петербурга Социально-Художественный Театр. Добрая сказка с забавными персонажами не оставила равнодушными не только малышей. И это неслучайно. Режиссер Наталья Слащева затрагивает в спектакле неповерхностные слои. В ее интерпретации одна из самых любимых с детства сказок приобретает философский подтекст и глубокие смыслы. «Душераздирающее зрелище» - так она характеризует эту историю.

- В центре нашего спектакля ослик Иа. И как складывается его судьба – душераздирающее зрелище. Наш спектакль о неприкаянном человеке. За шутками и весельем часто скрыта израненная душа, замерзающая, бездомная. Спектакль о том, как важно вовремя заметить, что кто-то на краю. Дети тоже все понимают, я стараюсь, разбавлять философию вполне понятными вещами. И теми выразительными средствами, которые помогут это понять. Даже моя крохотная дочка включается – она очень любит танец пчел. Наш спектакль одновременно и забавный, и грустный, - говорит автор. – Главный посыл – нужно ходить друг к другу в гости – по утрам, вечерам, не забывать спрашивать, как дела. Это очень просто и очень важно.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Игра в опилки и в противовес цитирующий Данте и Шекспира Иа. В спектакле много и чисто жизненных фраз.

- На вопрос Пуха «Сова как дела?», она отвечает «Успешно разрушаюсь». Эту фразочку мне подарила 90-летняя Сима Хасановна, которая живет во дворике, где наш театр, она настоящий философ. Мы стараемся собирать такие моменты. Сова у нас говорит еще «Радость-то какая!» – тоже фразочка из нашей жизни. Мы стараемся наполнять ими спектакль. Он живой, - говорит Наталья.

Строительство шалаша из веток, теплый плед и пять кружек – как символ чаепития. Ведь чаепитие с друзьями – частичка самого простого участия. Об этом спектакль.