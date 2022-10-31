Лжесотрудницы газовой службы обворовывали доверчивых воронежцев

Несколько жителей Воронежа сообщили в полицию о совершенных из их квартир кражах. Как рассказали потерпевшие, к ним позвонили две женщины, представившиеся сотрудницами газовой службы. Они сообщили, что необходимо сверить данные счетчиков. Под этим предлогом женщины проникали в жилье. Пока одна отвлекала хозяина, вторая искала деньги и ценные вещи.

Таким образом они 25 октября из квартиры 84-летней пенсионерки, проживающей на улице укали ювелирные изделия на 50 тысяч рублей. А 26 октября у 59-женщины, проживающей на той же улице похитили кошелек и телефон. Материальный ущерб составил 3 500 рублей.

Злоумышленниц задержали. Ими оказались две местные жительницы, 28-летняя уроженка Средней Азии и 27-летняя уроженка Московской области. В отеле полиции они дали признательные показания.

Советский районный суд отправил их по стражу. Тем временем полицейские устанавливают других потерпевших, которые пострадали от действий подозреваемых.