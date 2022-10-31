Воронежцы завоевали четыре золота на чемпионате мира по гиревому спорту

Владислав Зуев. Фото: cspsk-vrn.ru

В индийском Нью-Дели завершился чемпионат мира по гиревому спорту. На нем отлично выступили воронежские спортсмены.

В заключительный день чемпионата две золотые медали завоевал воронежец Владислав Зуев, выступавший в весовой категории до 68 кг, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки. К первому месту в классическом толчке, на которое спортсмен поднялся в первый день соревнований, спустя сутки он добавил победу в двоеборье. В упражнении рывок спортсмен сделал 121 подъем, что в сумме с толчком гарантировало Владиславу первое место. Еще одно золото чемпионата мира воронежский гиревик завоевал по итогам командной эстафеты в классическом толчке, выполнив на своем этапе 55 повторений.

Ранее на чемпионате мира Зуев завоевал еще три медали. Среди взрослых спортсменов он дважды стал вице-чемпионом турнира — в толчке по длинному циклу и в классическом толчке. А вот среди юниоров в классическом толчке он стал победителем. Таким образом на счету Владислава пять медалей — три золотых и две серебряных. После побед в Индии Зуев стал пятикратным чемпионом мира среди юниоров.

Еще одним героем юниорского чемпионата в Индии воронежский спортсмен Сергей Синицын. В весовой категории до 73 кг он завоевал золото в толчке по длинному циклу. Высокий результат - 78 подъемов за 10 минут – позволил ему выполнить норматив мастера спорта международного класса.

Обоих спортсменов тренирует преподаватель кафедры ФП ВУНЦ ВВС «ВВА» Никита Колесниченко.