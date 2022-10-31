Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 октября 2022 10:23

В Воронеже выпал первый снег

Зимние осадки прошли в понедельник
Ирина КАЗАНИНА
Первый снег растаял, едва долетев до земли

Первый снег растаял, едва долетев до земли

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В последний день октября в Воронеже пошел первый снег. Накануне синоптики предупреждали жителей региона о резкой смене погоды и штормовом ветре. А сутками раньше снег уже прошел в соседних, более северных, регионах.

Согласно прогнозу, снегопад не будет продолжительным. Во второй половине 31 октября осадки прекратятся. В последующие дни сохранится холодная погода с дневной температурой около 3-5 градусов, но ни дождя, ни снега пока не ожидается.