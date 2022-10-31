В Воронеже выпал первый снег

Первый снег растаял, едва долетев до земли Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В последний день октября в Воронеже пошел первый снег. Накануне синоптики предупреждали жителей региона о резкой смене погоды и штормовом ветре. А сутками раньше снег уже прошел в соседних, более северных, регионах.

Согласно прогнозу, снегопад не будет продолжительным. Во второй половине 31 октября осадки прекратятся. В последующие дни сохранится холодная погода с дневной температурой около 3-5 градусов, но ни дождя, ни снега пока не ожидается.