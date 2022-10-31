Всех, кого надо в рамках частичной мобилизации, уже призвали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Воронежской области завершилась частичная мобилизация. Об этом сообщили в региональном правительстве. Там уточнили, что задание, выданное в рамках мобилизации, полностью выполнено.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу объявил об окончании частичной мобилизации. Собственно, разговоры об этом шли давно, так как с ноября начинается призыв срочников. И военкоматы к тому моменту требовалось уже разгрузить. Власти, к слову, недавно подтвердили, что срочников в местах ведения боевых действий быть не должно.