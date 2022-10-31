Под Воронежем хозяин убил своего гостя во время распития спиртного

Подозреваемого задержали Фото: из архива «КП»

Жители Новоусманского района обнаружили на улице Садовой тело неизвестного мужчины со следами насильственной смерти. Очевидцы сообщили об этом в полицию.

Оперативники выяснили, что в ночь с 25 на 26 октября в доме по улице Советская села Новая Усмань 65-летний хозяин распивал спиртное с 56-летним гостем. В ходе попойки между мужчинами произошел конфликт, они вышли выяснять отношения на улицу. Там хозяин несколько раз ударил гостя ножом. А, чтобы скрыть следы преступления, тело мужчины вывез на автомобиле на участок по улице Садовая.

Судмедэкспертиза установила, что смерть наступила в результате ранения груди с повреждением сердца. Подозреваемого задержали.

- Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе по изъятому орудию преступления, выполняются иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Подозреваемого заключили по стражу. На допросе он дал признательные показания. СУСК Воронежской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство».