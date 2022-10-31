В Воронеже на месте порыва водопровода на Новосибирской завершили очередной этап работ

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В ночь на 31 октября бригады «РВК-Воронеж» завершили очередной производственный этап восстановительных работ на водоводе диаметром 500 мм на улице Новосибирская. Напомним, там из-за коррозии на трубопроводе 1977 года постройки возникла авария. В 2 часа ночи в дома горожан начала поступать вода.

Напомним, на выходные вода пропала на семи улицах Левобережного района.

Накануне вечером ремонтная бригада заменила 8,5 метров трубопровода и возобновила подачу воды. Однако позже специалисты обнаружили новое повреждение трубопровода, и в 19.00 работы продолжили с приостановкой подачи воды. К 2 часам на водоводе были установили хомуты и свертные муфты.

Сейчас, по данным ресурсоснабжающей организации, идет подготовка к замене еще одного участка водовода. Работы запланированы в ночь на 1 ноября.

Проведение земляных работ осложняет 4-метровая глубина залегания водовода, нахождение вблизи двух коллекторов большого диаметра, что требует максимальной аккуратности специалистов, а также сбор в котловане дождевых вод.

На время перекрытия «РВК-Воронеж» организовало подвоз питьевой воды помимо технической.