Воронежская дзюдоистка взяла бронзу всероссийского турнира

Карина Колосова Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежская дзюдоистка Карина Колосова завоевала медаль на соревнованиях по дзюдо на призы физкультурно-спортивного общества «Динамо». Турнир проходил в Рязани. В соревнованиях участвовали 298 спортсменов из 33 регионов России.

- Карина провела четыре схватки. В первой встрече ей досталась в соперницы хозяйка соревнований Мария Данченко. Вместо обычных четырех минут схватка длилась целых 13. Победу в итоге отдали местной дзюдоистке, а Колосова продолжила борьбу в утешительных схватках. Там она выиграла три встречи подряд, причем досрочно. В результате Карина стала третьей. Второе место заняла Данченко, а победила на турнире москвичка Суман Артыкова, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.