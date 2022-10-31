В воронежском райцентре в ДТП пострадал 12-летний скутерист

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено

В воскресенье в городе Павловск Воронежской области 12-летний мотоциклист попал в ДТП. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области, подросток катался на мотоцикле «Мотоленд ZS50-A». На улице Покровской он не смог справиться с управлением, в результате чего байк опрокинулся.

При падении юный мотоциклист получил телесные повреждения различной степени тяжести. С места ДТП его забрала скорая.

По факту аварии в полиции организовали проверку, которая поможет установить причины и обстоятельства происшествия.