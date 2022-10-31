Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 октября 2022 7:04

В Центральном парке Воронежа высадили 850 новых роз

И вырыли основание под новую пешеходную дорожку
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

В Центральном порке Воронежа («Динамо») продолжаются работы в рамках реконструкции. На днях рабочие высадили на клумбы у входной группы 850 новых роз на смену погибшим из-за подтоплений и морозов.

В глубине парка подрядчик приступил к обустройству пешеходной дорожки вокруг ручья. Для подготовки основания для укладки покрытия уже выкопан контур будущей дорожки.

Напомним, в рамках реконструкции в парке также планируется отремонтировать туалет, оборудовать площадку для выгула собак, отремонтировать светильники.