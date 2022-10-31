В частном доме под Воронежем взорвался газ

Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области Фото: Предоставлено

В пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области рассказали о пожаре в частном доме села Отрадное Новоусманского района. Около 19.50 в воскресенье, 30 октября, на улице Садовая прозвучал хлопок.

По информации спасателей, на кухне одного из частных домов вспыхнула газовоздушная смесь. Взрывной волной в помещении выбило окна. После этого в доме возник пожар.

В результате ЧП пострадали жильцы дома – мужчина и женщина в возрасте 58 лет. Они получили ожоги и попали в больницу. На ликвидации пожара работали 4 спасателя и одна машина.