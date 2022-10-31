Фестиваль «Маршак» открылся в Воронеже тремя спектаклями и книжной ярмаркой

"Винни Пух" Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

30 октября в Воронеже начался VIII фестиваль «Маршак». В его программе представления 15 театров из России и Израиля. Спектакли пройдут на семи театральных площадках.

Открылся Маршакфест в полдень на улице Карла Маркса - у памятника писателю.

- С 2015 года фестиваль повзрослел. Он рос, менялся, дарил радость и нес новые знания. Вместе с ним менялись и его зрители. Вы только представьте, шести-восьми-десятилетние дети, которые смотрели спектакли первого фестиваля, смеялись и грустили с героями постановок, - сегодня уже старшеклассники, студенты, совсем взрослые люди. За это время целое поколение ребят, смотревших сказки, приключения и волшебные истории, превратились в осознанных, любознательных и думающих зрителей вечерних спектаклей, - отметил на церемонии дежурный по фестивалю Дядя Кама – актер Камерного театра Камиль Тукаев. - Около дома, где жил Маршак Маршакфест вместе со своими гостями и участниками, взрослыми и совсем юными, устремлен в будущее. Каким оно будет, мы пока не знаем. Но уже сегодня фестиваль вносит в него свой вклад, показывая самые яркие, добрые и мудрые спектакли, обучая маленьких зрителей новым навыкам через игру и общение с наставниками и сверстниками. Давайте откроем новую страницу фестиваля и наполним ее удивительными впечатлениями.

Воронежцы, пришедшие на открытие, увидели литературно-поэтическую композицию «Дом, в котором жил Маршак», которую создал специально для фестиваля театр парка Нелжа.

Постановка объединила как всем знакомые стихотворения для детей, так и менее известные произведения автора, а также факты биографии Маршака.

В нескольких десятках метров от памятника писателю открылась книжная ярмарка. Издания для детей привезли в Воронеж независимые издательства из разных уголков нашей страны. Ярмарку можно посетить и сегодня, 31 октября, до 17.00.

В первый фестивальный день зрители увидели три постановки. Социально-Художественный Театр показал спектакль «Винни-Пух», Большой театр кукол – «Синюю птицу», а Театр Наций – кукольного «Ходжу Насреддина» .

Сегодня воронежцам покажут спектакли «Лев и птичка» Большого театра кукол и «Вафельное сердце» Нового театра. Всего в основной программе 42 показа 20 спектаклей для детей разных возрастов в разных жанрах. В дополнительной - бесплатные мастер-классы, творческие встречи и читки современных пьес для подростков.