В Воронеже без вести пропала 42-летняя женщина

Женщина не выходит на связь с 24 октября Фото: с сайта поискового отряда Лиза Алерт Воронеж.

В Воронеже объявили поиски пропавшей без вести 42-летней женщины. О Наталье Рукиной ничего неизвестно с 24 октября. При этом женщина нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» в воскресенье, 30 октября.

Наталья ростом 173 см, нормального телосложения. У нее каштановые волосы и голубые газа. В день исчезновения она была одета в коричнево-зеленую камуфляжную куртку, серые брюки, черные кроссовки и черную кепку.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просят позвонить по номеру телефона горячей линии отряда 88007005452 (бесплатно по РФ) или 112.