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НовостиПроисшествия30 октября 2022 17:18

Телефонные мошенники обманули жительницу Воронежа на 553 тыс. рублей

Лже-сотрудник банка выманил у нее персональные данные карты
Мария Щербакова
Возбудили уголовное дело по статье "мошенничество"

Возбудили уголовное дело по статье "мошенничество"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Воронеже 52-летняя женщина стала очередной жертвой телефонных мошенников. Лже-сотрудник службы безопасности банка обманом похитил у нее 553 350 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в воскресенье, 30 октября.

Звонивший убедил женщину, что с ее счета пытались похитить деньги. Чтобы не допустить этого она должна сообщить персональные данные своей карты. После этого со счета женщины списали деньги.

По факту возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». Сейчас полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению.