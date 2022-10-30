Благоустройством парка под Воронежем займется «Облкоммунсервис» за 79,9 млн рублей

Благоустройством парка «Юбилейный» в Семилуках по концепции «Родной парк» займется «Облкоммунсервис». Компания получила контракт за 79,9 млн рублей. При этом начальная максимальная цена составляла 81,9 млн. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Подрядчик создаст спортивную площадку для занятий волейболом, баскетболом и бадминтоном. Установит уличные тренажеры. В детской зоне оборудуют батуты, качели, карусель и игровые комплексы. Площадки будут разделены по возрастам.

Кроме того, концепция предполагает создание площадки для выгула собак, общественных туалетов, комнаты матери и ребенка. Работы должны завершить до 25 декабря 2022 года.

Отметим, парк располагается на территории объекта культурного наследия федерального значения – Семилукское многослойное городище. В 2021 году проект «Родной парк» победил на всероссийском конкурсе Минстроя.