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НовостиОбщество30 октября 2022 15:30

Воронежская КСП проверит реконструкцию парка «Дельфин»

Инспекторов интересует реализация концессионного соглашения
Мария Щербакова
О проверке сообщили в городской КСП

О проверке сообщили в городской КСП

Фото: Мария Щербакова

Контрольно-счетная палата Воронежа проверит реализацию концессионного соглашения по реконструкции парка «Дельфин». Аудиторов интересует, были ли соблюдены все условия контракта. Об этом сообщили в ведомстве.

В частности, проверят порядок передачи концессионеру муниципального имущества, внесение платы за пользование им. Кроме того, специалистов интересует объем выполненных работ и их соответствие проектной документации. Напомним, концессионерам выступает предприниматель Эдуард Толоконников.

Ранее в КСП начали проверку реализации концессионного соглашение с ООО «Городские парковки». Инспекторы изучают как работает система управления платными парковками.