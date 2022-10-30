Воронежская КСП проверит реконструкцию парка «Дельфин»

О проверке сообщили в городской КСП Фото: Мария Щербакова

Контрольно-счетная палата Воронежа проверит реализацию концессионного соглашения по реконструкции парка «Дельфин». Аудиторов интересует, были ли соблюдены все условия контракта. Об этом сообщили в ведомстве.

В частности, проверят порядок передачи концессионеру муниципального имущества, внесение платы за пользование им. Кроме того, специалистов интересует объем выполненных работ и их соответствие проектной документации. Напомним, концессионерам выступает предприниматель Эдуард Толоконников.

Ранее в КСП начали проверку реализации концессионного соглашение с ООО «Городские парковки». Инспекторы изучают как работает система управления платными парковками.