У воронежской многоэтажки нашли редкого мохнатого сыча

Птицу выпустят после лечение Фото: "Сердце леса" ВКонтакте.

В Воронеже на улице Ломоносова около высотного дома нашли раненного редкого мохнатого сыча. Предположительно он ударился о стекло. Об этом сообщили в Центре реабилитации диких животных «Сердце леса».

Волонтеры отметили, что сыч попал в наш регион при осенней миграции. Сейчас птица находится в центре. Рентген не показал серьезных повреждений, только небольшие гематомы. После непродолжительного курса терапии сыча выпустят.

Напомним, ранее в центре Воронежа волонтеры спасли покалеченную уральскую длиннохвостую неясыть. Птицу обнаружили в одном из баров: она там сидела несколько часов и не улетала. Ветврач выявил у совы черепно-мозговую травму, трещину в клюве, закрытый перелом бедренной кости.