После коммунальной аварии на Левом берегу Воронежа организовали подвоз питьевой воды

На месте работают две аварийные бригады Фото: предоставлено ООО "РВК-Воронеж".

Жителям домов на Левом берегу Воронежа, в которых из-за коммунальной аварии перекрыли водоснабжение, организовали подвоз питьевой воды. Набрать ее можно у домов №17-18 на улице Небольсина. Об этом сообщили в «РВК-Воронеж».

Ресурс исчез вечером в субботу, 29 октября. Порыв произошел на участке водовода диаметром 500 мм. На месте работают две ремонтные бригады, оснащенные всей необходимой спецтехникой. В настоящее время специалисты провели подготовку к замене 8,5 м водовода. После всех работ водоснабжение домов восстановят в максимально сжатые сроки.

Напомним, без воды остались жители домов на Новосибирской (16-26 дома по четной стороне), Путилина, Цимлянского, Костромской и Менделеева. Кроме того, под отключение попали дом №2 по переулку Цимлянский и №13а на Небольсина. Подвоз технической воды там организовали утром 30 октября. Набрать ее можно у дома №24 на Новосибирской и дома №2 по переулку Цимлянский.