В Воронеже бывший уголовник проломил череп знакомому, у которого жил

Недавно освободившийся из тюрьмы воронежец может вернуться туда на 8 лет. Во время пьяной ссоры мужчина сильно избил знакомого, у которого жил. Подозреваемого задержали полицейские. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в воскресенье, 30 октября.

В полицию о случившемся сообщили сотрудники больницы, куда доставили пострадавшего. У 49-летнего мужчины были множественные травмы. Врачи диагностировали перелом свода черепа, гидроторакс.

Оказалось, что с 12 октября в квартире пострадавшего на улице Жукова жил его 48-летней знакомый, который недавно освободился из исправительного учреждения. Постоянного места жительства у гостя нет. Вечером 27 октября хозяин квартиры и его знакомый вместе выпивали. Пьяная ссора закончилась дракой.

Отметим, ранее подозреваемый был судим за квартирую кражу. Сейчас он находится под стражей.