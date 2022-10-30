Жители Левого берега Воронежа в выходные остались без воды

На месте работает аварийная бригада Фото: предоставлено ООО "РВК-Воронеж".

Жители пяти улиц на Левом берегу Воронежа остались без воды вечером в субботу, 29 октября. Краны пересохли на Новосибирской (16-26 дома по четной стороне), Путилина, Цимлянского, Костромской и Менделеева. Кроме того, под отключение попали дом №2 по переулку Цимлянский и №13а на Небольсина. Причина в утечке на водоводе диаметром 500 мм. Об этом рассказали в пресс-службе РВК-Воронеж в воскресенье, 30 октября.

Выход воды на поверхность специалисты зафиксировали у дома №2г на Новосибирской. Водовод поврежден на районе проезжей части. Как пояснили в РВК, для восстановления необходимо заменить участок трубопровода.

Сейчас на месте работает ремонтная бригада, оснащенная всей необходимой спецтехникой. Ситуация осложняется тем, что водовод находится на глубине 4 метра, а в котловане скопились дождевые воды. Кроме того, на проезжей части припаркован автофургон, который мешает работам. Водителя ищут.

В компании добавили, что пытаются провести ремонт в максимально сжатые сроки. Пока же организован подвоз технической воды. Набрать ее можно у дома №24 на Новосибирской и дома №2 по переулку Цимлянский.