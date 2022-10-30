Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 октября 2022 11:19

Спасатели предупредили воронежцев о сильном ветре

Порывы достигнут 20 метров в секунду
Мария Щербакова

МЧС предупредили воронежцев о сильном ветре. Местами и в районах и в областном центре порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на местный Гидрометцентр.

Предупреждение будет действовать с 18.00 воскресенья, 30 октября, до 18.00 понедельника, 31 октября.

- В связи с этим просим население скорректировать жизнедеятельность в соответствии с прогнозами, быть внимательными и осторожными, - отметили в МЧС.

Напомним, ранее Гидрометцентр России включил Воронежскую область в желтую зону погодной опасности. Там предупредили, что с вечера воскресенья в регионе будет гололед.