В Воронеже «Форд Мондео» протаранил забор

Водитель не справился с управлением Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Два человека пострадали в ДТП на Левом берегу Воронежа. «Форд Мондео» протаранил забор жилого дома. Авария произошла у дома №37 по переулку Усманский в 00.50 воскресенье, 30 октября. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, водитель, 29-летний местный житель, не справился с управлением. Автомобиль ехал по улице Димитрова со стороны Ленинского проспекта в направлении Волгоградской.

Травмы получили водитель и его 23-летний пассажир, житель Новоусманского района. Их доставили в больницу. Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются полицейские.