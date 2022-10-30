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НовостиОбщество30 октября 2022 10:23

Ковид унес жизни еще троих жителей Воронежской области

За сутки положительные тесты получили 119 человек
Мария Щербакова
С тяжелой формой заболевания госпитализировали 13 воронежцев

С тяжелой формой заболевания госпитализировали 13 воронежцев

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние сутки еще 119 жителей Воронежской области заразились коронавирусом. Общее количество заболевших достигло 465 570. Такие данные представил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией в воскресенье, 30 октября.

С тяжелой формой заболевания за сутки госпитализировали 13. Скончались от последствий ковида трое. В целом с начала пандемии умерло 8 538. Выписали с больничного 123 жителя Воронежской области. Общее количество победивших ковид достигло 455 194.

Для сравнения, днем ранее заболевших было 126, выздоровевших 294. Тогда смертельных случаев не было.