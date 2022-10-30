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НовостиОбщество30 октября 2022 8:40

Из-за гололеда Воронежская область попала в желтую зону погодной опасности

О необходимости быть осторожнее предупредили синоптики
Мария Щербакова
Предупреждение будет действовать до утра 31 октября

Предупреждение будет действовать до утра 31 октября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Воронежская область оказалась в желтой зоне погодной опасности из-за гололеда. Возможно налипание мокрого снега Такие данные опубликовали на прогностической карте Гидрометцентра России. Предупреждение будет действовать с вечера воскресенья, 30 октября, до утра понедельника, 31 октября.

Напомним, в последний день октября, по прогнозам синоптиков, в Воронежской области выпадет первый снег. При этом в ближайшее время ожидается похолодание. Температура воздуха опуститься до 5 градусов мороза.