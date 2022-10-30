Из-за гололеда Воронежская область попала в желтую зону погодной опасности

Предупреждение будет действовать до утра 31 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Воронежская область оказалась в желтой зоне погодной опасности из-за гололеда. Возможно налипание мокрого снега Такие данные опубликовали на прогностической карте Гидрометцентра России. Предупреждение будет действовать с вечера воскресенья, 30 октября, до утра понедельника, 31 октября.

Напомним, в последний день октября, по прогнозам синоптиков, в Воронежской области выпадет первый снег. При этом в ближайшее время ожидается похолодание. Температура воздуха опуститься до 5 градусов мороза.