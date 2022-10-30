Воронежские гандболисты одолели фарм-клуб ЦСКА

Воронежские гандболисты идут без очковых потерь. Фото со страницы ГК "Воронеж" в VK.

Накануне, 29 октября, в СЦ «Гран-При» «Воронеж» принимал столичный коллектив «МССУОР №2 – Академия» в рамках высшей лиги чемпионата России по гандболу среди мужских команд. Соперник с трудно выговариваемым названием – это, по сути, фарм-клуб ЦСКА. Так что это была первая серьезная проверка в этом розыгрыше после куда более легких противостояний с астраханским «Динамо-СШОР» и ростовским «ДГТУ-Лидером».

Но и с армейцами воронежцы справились вполне легко. Наглости гостей хватило всего лишь на стартовый отрезок, когда на второй минуте игры счет открыл Евгений Зайцев. На 6-й минуте Никита Сибирев выправил ситуацию, ну а дальше вели исключительно хозяева. 13:10 к перерыву, и 29:23 – по сумме двух таймов. Самыми результативными в составе ГК «Воронеж» стали Евгений Грибков (десять очков), Иван Бусень и Федор Селин (по четыре).

После вчерашнего игрового дня в высшей лиги лидирует белгородский «Технолог-Спартак» (12 очков). Далее следуют волгоградский «Каустик» и «Воронеж (по 10). При этом у парней Алексея Доронкина игра в запасе. Сегодня воронежцы проведут повторный матч с «МССУОР №2 – Академия». Начало игры в 12:30. Вход свободный.