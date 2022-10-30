В Воронеже пьяный гость получил смертельные травы за отказ покинуть чужую квартиру

В Воронеже будут судить 26-летнего мужчину, который до смерти избил пьяного гостя, пытаясь выгнать его из квартиры. Расследование уголовного дела завершено. Подробности рассказали в пресс-службе СУ СК по Воронежской области в воскресенье, 30 октября.

Драка произошла на квартире на улице Загородная в ночь с 24 на 25 июня 2022 года. Двое мужчин вместе выпивали. Обвиняемый хотел остановить хозяина квартиры, пытался выгнать его 45-летнего гостя. Тот уходить не пожелал, в итоге конфликт перерос в драку. Парень несколько раз ударил гостя в голову и грудь.

Потерпевший ушел домой, а через некоторое время умер. Судебно-медицинская экспертиза показала закрытую травму груди и живота с повреждением внутренних органов.

Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Оказалось, что ранее он уже был судим за грабеж и преступления против личности. В этот раз уголовное дело возбудили по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

- На предварительном следствии обвиняемый вину в содеянном не признал, не согласившись с квалификацией его действий, при этом не отрицал, что, действительно, нанес гостю квартиры удары в область грудной клетки, продемонстрировав механизм в ходе проверки показаний на месте, - рассказал и.о. руководителя следственного отдела по Коминтерновскому району города Воронежа регионального управления СК России Юрий Абуладзе.