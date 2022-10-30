В последний день октября воронежцы увидят первый снег

В последний день октября в Воронежской области может выпасть первый снег. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре. По прогнозам синоптиков, температура воздуха опустится до -2 градусов.

Так, в понедельник, 31 октября, будет небольшой снег, мокрый снег и дождь. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Днем 1-3 градуса тепла. В областном центре ночью небольшие осадки. Температура воздуха около 0, днем 1-3 градусов тепла.

Во вторник, 1 ноября, в регионе облачно с прояснениями. Местами небольшой снег с дождем. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду, ночью возможны порывы до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 5 градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла. В Воронеже без осадков. Ночью до 2 градусов мороза, днем от 2 до 4 градусов тепла.