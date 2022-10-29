На День народного единства изменится расписание воронежских электричек

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября несколько пригородных воронежских электричек поменяют расписание.

Поезда №6155/№6156 Воронеж-1 – Рамонь – Воронеж-1 будут возить пассажиров 4,5 и 6 ноября. А 3 и 7 ноября станут выходными. Аналогичное расписание будет и у электропоездов №6642/№6646.

В период с 3 по 6 ноября не выйдет на маршрут электричка №6648. Его работа возобновится 7 ноября.

Зато электричка №6639 будет ходить все праздничные дни: 4,5,6 и 7 ноября, кроме 3 ноября.