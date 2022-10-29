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НовостиОбщество29 октября 2022 15:19

После вмешательства жилинспекции УК отремонтировала крышу в воронежском доме

Мягкая кровля протекала два года
Ирина КАЗАНИНА

Жильцы многоквартирного дома № 11 по ул. Теплоэнергетиков в Воронеже пожаловались в жилищную инспекцию на протекающую на протяжении двух лет крышу. Инспектор выехал на место и осмотрел кровлю, обнаружив повреждения в мягком покрытии.

- На момент проверки представители управляющей домом организации проводили работы по текущему ремонту для восстановления гидроизоляционных свойств кровельного покрытия из рулонных материалов, - сообщили в ГЖИ Воронежской области.

В инспекции составили протокол об административном правонарушении в отношении ООО УК «Жилуют»