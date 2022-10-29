После вмешательства жилинспекции УК отремонтировала крышу в воронежском доме

Жильцы многоквартирного дома № 11 по ул. Теплоэнергетиков в Воронеже пожаловались в жилищную инспекцию на протекающую на протяжении двух лет крышу. Инспектор выехал на место и осмотрел кровлю, обнаружив повреждения в мягком покрытии.

- На момент проверки представители управляющей домом организации проводили работы по текущему ремонту для восстановления гидроизоляционных свойств кровельного покрытия из рулонных материалов, - сообщили в ГЖИ Воронежской области.

В инспекции составили протокол об административном правонарушении в отношении ООО УК «Жилуют»