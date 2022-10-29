В Воронежской области пьяный мужчина угнал машину у собутыльника и забыл об этом

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

В Поворинском районе, спустя год, задержали подозреваемого в угоне машины. Эта история произошла в конце августа 2021 года: трое молодых людей вместе распивали алкоголь в городе Поворино Воронежской области. Когда один из приятелей уснул, то другой взял у него ключи от машины и предложил прокатиться по ночному городу.

- После непродолжительной поездки, 32-летний мужчина не справился с управлением транспортного средства, и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

На место ДТП приехали полицейские, они выяснили, что собственник авто разрешения на право управления автомобилем не давал. Впоследствии он обратился с заявлением в полицию об угоне. В полиции возбудили уголовное дело об угоне, но из двух участников аварии ни один не мог вспомнить, кто управлял машиной.

Лишь в октябре текущего года было установлено, что за рулем транспортного средства находился 32-летний житель Саратовской области. Только теперь он признал свою вину. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Дознание по уголовному делу возобновлено.

Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.