Воронежского доцента приговорили к 3,5 годам колонии за взятки

За свои услуги доцент брал от 20 до 50 тысяч рублей Фото: из архива «КП»

Бывшего доцента ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет» суд признал виновным в получении взятки в значительном размере. В качестве наказания ему назначено лишение свободы на 3 года 6 месяцев лишения с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься преподавательской деятельностью на срок 3 года. Об этом сообщила пресс-служба воронежского СУСКа.

Следствие собрало доказательства того, что с февраля 2017 года по июнь 2019-го преподаватель писал для студентов выпускные квалификационные работы, а также положительные отзывы на них, допускал студентов к защите и влиял на хорошую оценку. Свои услуги доцент оценивал от 20 до 50 тысяч рублей. Студенты переводили плату на карту.

Приговор не вступил в законную силу.