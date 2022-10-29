Воронежцев предупредили о сильном ветре

Фото Михаила Фролова Фото: из архива «КП»

Воронежский гидрометцентр предупредил о неблагоприятном прогнозе на воскресенье. 30 октября в период с 06.00 часов до 18.00 часов местами по Воронежской области и в Воронеже ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.

В связи с этим спасатели просят жителей региона скорректировать свои планы, быть внимательными и осторожными.

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