В Воронеже из-за сломанного турникета вокзала задержали московский поезд

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Утром 29 октября у входа на железнодорожный вокзал «Воронеж-1» собралась огромная очередь из пассажиров. Все они спешили на поезд в Москву. Однако людей пропускали через один вход. Второй турникет оказался неисправен.

Пассажиры волновались, боясь не успеть на посадку в поезд. Однако, несмотря на многочисленные жалобы, второй вход так и не открыли.

Из-за ЧП отправку поезда пришлось задержать. Вместо 7.29 он выехал только в 7.44. Но наверстал упущенное время в пути.