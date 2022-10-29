Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье29 октября 2022 9:33

Еще 126 жителей Воронежской области заболели ковидом

Смертей на 29 октября не зарегистрировали
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

В минувшие сутки в Воронежской области выявили 126 новых случаев коронвируса, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции. Всего с начала эпидемии заболело 465 451 жителей Воронежской области.

В больницы положили 37 пациентов с осложнениями ковида.

294 человека справились с болезнью, с начала эпидемии выздоровели 455 071 воронежцев.

Смертельных случаев на 29 октября в регионе нет. А всего в списке жертв болезни 8 535 жителей Воронежской области.