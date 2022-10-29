В Воронеже школьников учат раздельному сбору отходов

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

В Воронеже в рамках проекта «Экологические права и обязанности» проводятся уроки в школах.

На днях учащимся школы №13 активисты из экоотряда #Ручеёк_13шка рассказали об ответственном отношении к природе, правилах разделения отходов и положениях российского законодательства в сфере экологии.

На этих уроках ребята узнали о работе по сбору исчерпавших свой ресурс элементов электропитания, в результате которой тысячи батареек утилизированы безопасным способом на специальных предприятиях.

- Исходя из положений программы модернизации мест накопления твердых коммунальных отходов и внедрения их раздельного сбора, управой района принимаются меры к переоборудованию контейнерных площадок под современный вид использования. Кроме того, активно способствуем развитию сети пунктов приема вторичного сырья. Как пример, один из популярных объектов компании «7-й лепесток» на ул. Моисеева. При этом радует активность молодежи в вопросах экологической безопасности, их стремление к рациональному использованию природных ресурсов и приобщение к такому поведению других людей, - отметил глава Ленинского района Сергей Ситников.