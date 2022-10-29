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НовостиПроисшествия29 октября 2022 8:18

На воронежской трассе «Лада» отправила «Даф» в кювет

Водитель легковушки в больнице
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото: Предоставлено

Около 7 часов утра 28 октября на автодороге «Дон» в Верхнемамонском районе 33 – летний тамбовчанин на автомобиле «Лада Приора» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «Даф», под управлением 41-летнего жителя Белгородской области. От удара грузовик вылетел с дороги и съехал в кювет.

В результате аварии водитель легкового автомобиля получил травмы и был госпитализирован.

По факту аварии полицейские организовали проверку для установления обстоятельств и причин произошедшего.