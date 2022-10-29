На воронежской трассе «Лада» отправила «Даф» в кювет

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено

Около 7 часов утра 28 октября на автодороге «Дон» в Верхнемамонском районе 33 – летний тамбовчанин на автомобиле «Лада Приора» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «Даф», под управлением 41-летнего жителя Белгородской области. От удара грузовик вылетел с дороги и съехал в кювет.

В результате аварии водитель легкового автомобиля получил травмы и был госпитализирован.

По факту аварии полицейские организовали проверку для установления обстоятельств и причин произошедшего.