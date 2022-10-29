Семьям беженцев в Воронежской области выплатили больше 185 тысяч матпомощи

Матпомощь оказывается по заявительному принципу Фото: из архива «КП»

По данным департамента соцзащиты Воронежской области на 26 октября прибывшим в наш регион 6 229 беженцам из Донбасса и Украины выплатили в общей сложности 185 123,3 тысячи рублей.

Сюда входит ежемесячная материальная помощь семьям в размере 6000 рублей. Для ее получения граждане ежемесячно в срок с 1 до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, могут обратиться в управления социальной защиты населения по месту жительства с заявлением. К нему необходимо предоставить: паспорт, согласие на обработку персональных данных, сведения о лицевом счете, оригинал и копия документа, подтверждающего право собственности на жилое помещение, если право на него не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости. В рамках межведомственного взаимодействия соцзащита запросит другие документы, необходимые для назначения.

С мая по сентябрь 2022 года регион оказал материальную помощь на общую сумму 13 035,6 тысяч рублей. А за сентябрь текущего года выплату получил 651 человек.