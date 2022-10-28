В Воронежской области будут судить начальницу почтового отделения за присвоение 530 тысяч рублей

В Лискинский районный суд поступило уголовное дело в отношении 38-летней начальницы отделения почтовой связи Добрино Лискинского почтамта. Ее обвиняют по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в крупном размере».

По версии следствия, с января 2021-го по февраль 2022 года женщина присвоила деньги и товарно-материальные ценности, принадлежащие АО «Почта России», на общую сумму почти 530 тысяч рублей. Хищения она совершала с помощью подделки бухгалтерской отчетности.

Начальнице почтового отделения грозит максимальное наказание до шести лет лишения свободы. Но это еще не все. Прокурор направил в суд иск о возмещении ущерба, нанесенного «Почте России». Так что, скорее всего, за свое преступление женщина ответит еще и материально.