Воронежцев приглашают на открытие Маршакфеста к памятнику Маршаку

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

С 30 октября в Воронеже стартует очередной фестиваль «Маршак». Официальное открытие детского театрального форума пройдет в 12.00 у памятника Самуилу Маршаку на улице Карла Маркса.

Воронежцев ждет встреча с «дежурным по фестивалю» - Дядей Камой, а также с театром парка Нелжа, который покажет премьеру, созданную специально для фестиваля. «Дом, в котором жил Маршак» - театрально-поэтическая композиция по произведениям писателя. Она объединит как всем знакомые стихотворения для детей, так и менее известные произведения автора, а также факты биографии Маршака.

Как сообщал сайт vrn.kp.ru, на форуме предусмотрена большая программа бесплатных мероприятий