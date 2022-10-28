В Воронеже гость избил хозяина до полусмерти

Удары рецидивиста привели к пневмотораксу поссорившегося с ним собутыльника. Фото: Лена КОВАЛЕНКО

16 октября около полудня во дворе дома № 65 по улице Шишкова случилось криминальное ЧП. 44-летний местный житель пришел в гости к 26-летнему мужчине. Они выпивали во дворе, потом поссорились. Гость начал бить хозяина, удары сыпались по голове и по всему телу. Потом, увидев, что его жертва уже не сопротивляется, убежал.

Избитого молодого человека увезли в больницу. Диагноз врачей был печальным – пневмоторакс, то есть, скопление воздуха легких, приводящее к большим затруднениям при дыхании. Медики посчитали, что здоровью мужчины был нанесен тяжкий вред.

- 44-летнего мужчину, ранее судимого за кражи, задержали. Он признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Рецидивисту грозит до восьми лет лишения свободы. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.