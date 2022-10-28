В Воронежской области мошенник заставил мужчину набрать кредитов в 2,1 млн рублей и все деньги отдать ему

На звонки с незнакомых телефонов вообще лучше не отвечать. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Крупный куш сорвали мошенник, позвонив 37-летнему жителю Лискинского района. Аферист внушил мужчине, что преступники хотят оформить на его имя кредит. А затем убедили его самому влезть в долги банку.

Мужчина поверил и набрал кредиты на 2 176 000 рублей. Потом обналичил их и перевел на «безопасные счета» мошенникам. Аферист даже пообещал ему неизвестно за что премию. А потом, конечно, перестал отвечать на звонки. 27 октября обманутый житель Лискинского района обратился в полицию. Он написал заявление, в котором изложил, как поддался на такой нехитрый обман.

- Всего 27 октября случилось 15 мошенничеств и 6 краж с банковских карт, совершенных бесконтактным способом. Ущерб, причиненный поверившим мошенникам людям, составил более 3 790 000 рублей. Возбуждены уголовные дела, преступников ищут, - рассказали в региональном ГУ МВД.